وفاة الإعلامية المصرية فوزية العباسي عن عمر يناهز 81 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت، اليوم، الإعلامية المصرية فوزية العباسي، إحدى رائدات التلفزيون المصري في الستينيات، عن عمر يناهز 81 عاماً، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم".

وتعد فوزية العباسي من جيل رواد التلفزيون المصري، حيث كانت تقدم برنامج "كلمة في سهرة"، وهو من أروع البرامج التي قُدِّمت على مدى 7 سنوات.

وخلال مسيرتها الإعلامية، جاءت فوزية إلى الإمارات، حيث قدَّمت العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى التلفزيون المصري عام 1986، ببرنامجين جديدين، هما: "حروف وأرقام"، و"كلمة في سهرة".