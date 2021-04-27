حياة الفهد تنعى شقيقتها غنيمة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تتمكن نجاحات مسلسل "مارغريت" من التغطية على خبر رحيل غنيمة أحمد الفهد، شقيقة الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي نعتها الأخيرة، عبر حسابها على موقع "انستغرام"، برسالة مؤثرة تفاعل معها العديد من زملائها النجوم والجمهور على حد سواء، حيث كتبت الفنانة حياة الفهد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى، غنيمة أحمد الفهد شقيقة حياة أحمد الفهد .. اللّهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

خبر رحيل غنيمة أحمد الفهد، لم يمر مرور الكرام، حيث تفاعل معه عدد كبير من النجوم الذين تقدموا عبر تغريداتهم إلى الفنانة حياة الفهد، بواجب العزاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ومن أبرز الذين شاطروا "أم سوزان" أحزانها، الفنان بشار الشطي الذي كتب: عظم الله أجرك يا أم سوزان العزيزة .. الله يصبرك ويمسك على قلبك"، وكذلك الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، والذي علق بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوبكم تعازينا القلبية الغالية ولك طول العمر إنا لله وإنا إليه راجعون"، والأمر كذلك انسحب على الفنانة زهرة الخرجي، التي كتبت بدورها: "عظم الله أجرك يا الغالية .. الله يرحمها ويغفر لها ويصبرك".