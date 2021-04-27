تعرف على ضحية حلقة اليوم في برنامج رامز جلال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت قناة إم بي سي مصر، عن ضحية حلقة رامز جلال اليوم، من برنامج رامز عقله طار

وتقع الفنانة السعودية ريم عبدالله، ضحية حلقة رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار، الذي يستعين فيه بالفنان حسن عسيري، والإعلامية سارة مراد، للإيقاع بضحاياه، داخل مدينة الملاهي بالرياض.

يذكر أن نور عبدالله بدأت مسيرتها الفنية في ظهور بسيط في مسلسل «طاش ما طاش» في موسمه الخامس عشر، بجانب الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان في عام 2007.

أدت دور بسيط في مسلسل «كلنا عيال قرية»؛ إذ لعبت شخصية مها بنت الجيران، وكانت ريم في تلك الفترة قد وقعت عقدا احتكاريا مع شركة الصدف لصالح قناة إم بي سي، يلزمها بالعمل لصالحها، وتلقي جميع النصوص والأدوار عن طريقها.