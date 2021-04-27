آخر تطورات أزمة محمد رمضان وإسماعيل ياسين

في آخر تطورات للأزمة التي اندلعت بين الفنان المصري محمد رمضان، وأسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أصدرت أسرة مسلسل "موسى" بيانا توضيحيا بشأن الأزمة التي اندلعت مؤخرا.

ونفت أسرة مسلسل "موسى"، في بيانها، وجود أي تعمد للإساءة لرموز الفن المصري، وخاصة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد "السوشيال ميديا" بأن المسلسل "تعمد الإساءة للفنان الراحل".

وأكدت أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة سيوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.

وفي ختام البيان، أكد العاملون في المسلسل تضامنهم مع البيان، مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو ما زالت تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع".

يذكر أن مسلسل "موسى" للفنان المصري محمد رمضان أثار ضجة كبيرة، بعد بث حلقة السبت، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

وفي التفاصيل، يظهر إسماعيل ياسين في المشهد كزبون يشتري من "موسى" (محمد رمضان) ربطات عنق مقابل 24 قرشا مصريا، وعندما أعطاه "موسى" ربطات العنق أخذها ياسين وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فرفض "موسى" وكان رد إسماعيل ياسين عليه: "إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت ما بتتفرجش على سينما؟"، ورغم ذلك أصر "موسى" على أن يأخذ النقود، ثم قام بالسخرية منه بعد مغادرته بتقليده.