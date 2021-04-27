إعلامية مصرية تفاجئ الجمهور بتصرف غريب على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجـات الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، الجمهور بتصرف غريب على الهواء، أثناء لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية.

وخلال اللقاء، وجه "شيخ الحارة" سؤالا إلى بوسي شلبي عن حقيقة خضوعها للتجميل، فأكدت أنها لم تخضع لأي تجميل، ليرد عليها بأنها تضع الباروكة باستمرار على شعرها، وهو ما دفعها إلى نزعها على الهواء أمام المشاهدين.

وأوضحت بوسي شلبي أنها تضع الباروكة كي لا تنهك شعرها بسبب عمليات التسريح المتكررة التي تضطر لها بسبب مشاركتها في الكثير من الفعاليات والمهرجانات الفنية".