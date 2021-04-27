بعد وفاة والدتها بالفيروس.. إصابة الفنانة فريدة سيف النصر بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد مدة قصيرة من وفاة والدتها بالمرض نفسه.

وقالت فريدة، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا أنا يا إنتي يا كورونا، يا حبيبتي يا أمي قد كده كنتي بتتألمي".

وطالبت جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال محنتها قائلةً: "دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة ولكن الله أقوى".

يُذكر أن فريدة سيف النصر تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "موسى" الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان محمد رمضان، إلى جانب النجوم: سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.