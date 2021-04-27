بعد إصابتها بنزيف حاد في العين.. نادية العراقية: مش شايفة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة نادية العراقية عن إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى، مناشدةً جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

وقالت نادية، اليوم، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نزيف حاد في عيني اليمين، دي تبقى العملية الرابعة.

وأضافت: "مش شايفة، ادعوا لي، لا حول ولا قوة إلا بالله".

يُذكر الفنانة فاتن فتحي، الشهيرة بـ"نادية العراقية"، تشارك في مسلسل "أحسن أب"، وهو من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته النجوم: علي ربيع، وهاجر أحمد، وسامي مغاوري، وآخرون.