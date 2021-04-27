«البيان» تستطلع آراء الجمهور حول دراما رمضان 2021

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، مشاركة ما يقارب 50 عملاً درامياً اختلفت في حكاياتها وحبكاتها الدرامية وعرضت قصصاً بعضها واقعية مستوحاة من أروقة المجتمعات العربية، فيما غلف الخيال بعضها الآخر وساد فيها خط الكوميديا، حيث تعرض كافة هذه الأعمال على مختلف شاشات القنوات الفضائية الخليجية والعربية، بالإضافة إلى عدد من المنصات الرقمية، وتتنافس هذه الأعمال على لفت أنظار الجمهور.

ومع بلوغنا منتصف الشهر الكريم، حيث بدأت ملامح الخريطة الدرامية بالاتضاح، ها هي «البيان» وعبر موقعها الإلكتروني وكافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلق استفتاءها العام الخاص بدراما رمضان، حرصاً منها على استبيان رأي الجمهور في تحديد الأعمال الدرامية الأنجح والأقوى والأبرز في هذا الموسم، تمهيداً لإعلان النتائج التي يخلص إليها الاستفتاء مع نهاية الشهر الكريم، حيث سيتم الكشف عن أبرز الأعمال التي حازت على إعجاب الجمهور، كما سيتم فيه تحديد أفضل فنان وفنانة إماراتية، كما يتيح استفتاء «البيان» المجال أمام الجمهور لتحديد هوية أفضل فنان وفنانة خليجية وعربية، وكذلك أفضل مخرج، وأفضل برنامج، وأفضل قناة عرض.

يذكر أنه يمكن المشاركة في الاستفتاء من خلال زيارة قسم «فكر وفن» على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «البيان». (www.albayan.ae).