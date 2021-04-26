تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، صورا وفيديوهات جديدة لمواطنتها الفنانة، فيفي عبده، وهي ترقد داخل المستشفى في مرحلة التعافي من عملية خطيرة خضعت لها قبل أسبوعين.

ونشرت شلبي الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

من جانبها، أعلنت فيفي عبده في بيان لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن خروجها من المستشفى أمس أمس السبت، وقالت لمتابعيها إنه كان بانتظارها هدية عبارة عن كعكة بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت فيفي عبده في منشورها: "لقد عدت الحمد لله من المستشفى ووجدت هذه المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتم طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

وانهالت الدعوات بالشفاء على فيفي عبده من جانب العديد من أصدقائها الفنانين، مثل جمانة مراد وأنغام والإعلامي اللبناني نيشان والمطرب المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية لطيفة.

وصدمت فيفي عبده جمهورها وأصدقاءها قبل أسبوعين بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت عبده في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.