انتوني هوبكينز "أفضل ممثل" وفرانسيس ماكدورماند "أفضل ممثلة" في جوائز الأوسكار

المصدر: وكالات

فاز الممثل البريطاني انتوني هوبكينز أمس الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور مريض مصاب بالخرف في فيلم "ذي فاذر".

وأصبح هوبكينز البالغ 83 عاما أكبر الممثلين سنا يفوز بجائزة أوسكار تنافسية. وقد تغلب على الممثل الراحل تشادويك بوزمان، الذي فاز بجائزة غولدن غلوب عن دوره في "ما رينيز بلاك بوتوم" بعد وفاته من السرطان في عمر الثالثة والأربعين.

ونافسه على الجائزة أيضا غاري اولدمان (مانك) وريز أحمد (ساوند اوف ميتال) وستيفن يون (ميناري).

كما فازت الأمريكية فرانسيس ماكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "نومادلاند"، حيث تؤدي شخصية أرملة تجوب طرق الولايات المتحدة لاكتشاف الجانب غير الظاهر منها.

وجائزة الأوسكار هذه هي الثالثة تنالها الممثلة البالغة 63 عاماً، ولم يسبقها إلى هذا الإنجاز إلا سبتة آخرين.