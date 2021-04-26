نجمة بوليود كيرثي سوريش: رحلتي إلى دبي "تجربة من العمر"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بدت الممثلة الهندية، كيرثي سوريش، في شوق لزيارة دبي مجدداً، عندما نشرت على حسابها على «إنستغرام»، أخيراً، صوراً للحظات الرائعة التي عاشتها أثناء رحلتها إلى دانة الدنيا، وهي رحلة وصفتها سوريش بأنها «تجربة من العمر».

وكانت الممثلة بين العديد من المشاهير الذين شاركوا أخيراً، صوراً مماثلة عن أسفارهم في تذكير بالأيام الخوالي، وفقاً لموقع «ذا ريبابليك» الهندية.

وكانت رحلة سوريش الأخيرة إلى دبي في سبيل تصوير فيلمها المقبل «ساركارو فاري باتا»، حيث تأخذ دور البطولة على جانب النجم الهندي ماهيش بابو، وقد أمضت خلال وجودها في دبي أوقاتاً سعيدة مع أصدقائها، وبدت مشتاقة لتلك الأوقات مع فرض الحجر الصحي في المنازل في الهند أخيراً.

بالإجمالي، نشرت الممثلة ما مجموعه 8 صور من رحلتها تدور معظمها عن الطعام والأوقات الرائعة التي قضتها في المدينة، وقد كتبت تحتها الكلمات التالية: «أنا وأصدقائي وتجاربي وطعامي في أهم تجربة قد تتاح لي في سنين عمري».

وفي الصورة الأولى، يمكن مشاهدة الممثلة وهي تمسك بيدها قطعة كبيرة من الخبز كُتب عليها اسمها.

يتبع النجمة الهندية 8.9 ملايين مستخدم لمواقع وسائل التواصل، وتلك الصور الأخيرة التي نشرتها حصدت ما يقرب من 600 ألف إعجاب في غضون بضع ساعات. وقد تدافع المعجبون للتعليق على الصور، حيث انهمرت القلوب وكلمات الإطراء على الممثلة من كل جنب وصوب.

يذكر أن آخر فيلم للممثلة كان بعنوان «رانغ دي» وقد صدر في 26 مارس الماضي.