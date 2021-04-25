عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد وفاة الطيار أبو اليسر

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي دخل في نزاع قضائي، حصل من خلاله أخيرا على تعويض مالي بعد أزمته مع رمضان.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، أن "وفاة الطيار بمثابة عبرة لمحمد رمضان وستطارده العمر كله"، وفقا لموقع "في الفن".

ووجه أديب رسالة لرمضان: "كمل يا محمد انت ماشي في السكة الصح... نفسي تقرى الكلام اللي مكتوب عنك النهارده... ربنا يدي كل واحد على قد نيته... ويجعل كل دعاء الناس النهارده من نصيبك".

وأضاف: "الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال اذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان... قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت... والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وأنت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني... وربنا بيدي كل واحد على قد نيته".

واختتم أديب قائلا: "روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان ارفع عليك قضية جديدة".

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر المصرية، يوم الخميس الماضي، حددت جلسة 29 مايو المقبل للنظر في أولى جلسات دعوى اتهام رمضان لأديب، بسبّه وقذفه إثر هجومه عليه في حلقة سابقة عليه.