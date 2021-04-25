لماذا أغلق محمد رمضان التعليقات على نعيه الطيار أشرف أبو اليسر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلق الفنان المصري محمد رمضان التعليقات على منشور نعى فيه الطيار أشرف أبو اليسر، الذي توفي أمس، بعد تدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات القاهرة.

وكان محمد رمضان نشر على حسابيه بموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" بوست بخلفية سوداء نعى فيه الطيار الذي كان على خصومة قضائية معه.

وألغى "رمضان" في وقت لاحق خاصية السماح بالتعليقات بعدما اتهمه البعض بالتسبب في تدهور صحة الطيار الذي أوقف عن العمل بسببه.

وتوفي، أمس السبت، الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي دخل في نزاع قضائي مع محمد رمضان، حصل فيه مؤخرا على تعويض مالي يقدر بـ 6 ملايين جنيه.

يذكر أن الطيار الراحل أشرف أبو اليسر اشتهر إعلاميا بعد خلاف مع الفنان محمد رمضان، حيث رفع أبو اليسر دعوى قضائية بحق الفنان المصري، متهما إياه بأنه كان سببا في فصله من عمله، بعد التقاط صورة معه من داخل قمرة القيادة واستغلالها في فيديو كليب.

وكانت هيئة الطيران المدني قد وقّعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وحصل الطيار الراحل على حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان، بالحصول على تعويضٍ مادي بقيمة 6 ملايين جنيها، وفق ما ذكره مجدي حلمي، محامي الطيار المفصول، حيث تمّ إبلاغه بالحكم وقتها من داخل العناية المركزة.