الموسيقار حلمي بكر يعترف: أغلقت الهاتف في وجه أم كلثوم

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف الموسيقار المصري حلمي بكر بأنه أغلق الهاتف في وجه سيدة الغناء العربي أم كلثوم، موضحاً السبب وراء فعلته تلك بأنه كان مرعوباً منها.

وقال بكر، أمس، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" عبر شاشة قناة "المحور"، إنه يحب التصريح بالحقيقة دوماً حتى لو أغضب هذا الأمر الناس منه، مشيراً إلى أن موت الضمير أكثر ما يخيفه.

وأضاف أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أعطاه الهاتف ذات مرة ليتحدث مع كوكب الشرق، لكنه من شدة رعبه وإجلاله لها لم يصدق نفسه، فما كان منه إلا أن بدأ المكالمة بقوله: "نعم يا أختي".

وأوضح أن هذا التصرف أغضب أم كلثوم فردَّت عليه قائلةً: "اخرس"، فازداد قلقاً وأغلق الهاتف في وجهها دون أن يشعر.

يُذكر أن حلمي بكر أبدع نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، وقدَّم نحو 48 مسرحية غنائية، أشهرها: "سيدتي الجميلة"، و"حواديت"، و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية، وقدَّم الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها "الحلم العربي".