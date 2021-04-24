وفاة الفنان الأردني متعب السقار بعد معاناة مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم السبت الفنان الأردني متعب السقار، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت الصفحة الرسمية للفنان السقار عبر فيسبوك: "الفنان متعب السقار في ذمة الله.. 12 - رمضان.. لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون".

والسقار فنان أردني تفرد بصوت ميزه بحضور نوعي يشار له بالإعجاب واحترام الجميع، ويعتبر متعب من المطربين الذين قدموا أفضل ما لديهم من موهبة الغناء، واستطاع النجاح خلال رحلته الغنائية حيث قدم تتر مسلسل نوف والذي عرض في العام 2018 وتتر اغنية مسلسل الفطين المعروض بالعام 2008 وتتر مسلسل عودة ابو تايه وكثير من الألبومات الناجحة.

وعمل السقار موظفاً في جامعة العلوم والتكنولوجيا في عمادة شؤون الطلبة بالنشاط الفني، وله ثلاث بنات وهن: “شهد” 8 سنوات و”غالية” 6 سنوات و“بيسان” سنة ونصف السنة.

وكان قد كشف الفنان الأردني متعب السقار تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله للمستشفى، واجرائه عملية جراحية، استمرت قرابة الساعتين، وتم من خلالها فتح شريانين بقدمه في المنطقة الواقعة تحت الركبة بعد أن تبين أنهما مغلقان بالكامل.