هالة صدقي: لهذا السبب لا أستطيع خلع زوجي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي عن السبب الذي يحول دون إمكانية خلع زوجها بعدما توترت العلاقة بينهما في الأيام الماضية.

وقالت صدقي، اليوم، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي في "إنستغرام": "مش لاقية حد يطلقني.. قولوا يا رب دعواتكم".

وردَّت إحدى متابعاتها قائلةً: "سهلة جداً، اخلعيه زي ما خلعتِ اللي قبله، ولا تزعَّلي نفسك"، لتجيب هالة: "صعب أغيَّر الملة".

كانت هالة صدقي قد تحدثت، خلال حوارها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، عن خلافها الأخير مع زوجها سامح سامي الذي وصل إلى ساحات القضاء، موضحةً أن الخلافات الأخيرة كانت نوعاً من الاستفزاز من قِبل والد أولادها.