دراما رمضان تفرض سطوتها على حسابات النجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا تزال الأجواء الرمضانية تهيمن على حسابات النجوم، حيث لعبت الدراما ومشاهدها دور البطولة في «التواصل الاجتماعي»، إذ جند النجوم حساباتهم في الترويج لأعمالهم الدرامية، في حين فتح بعض النجوم عيونهم واسعة على ردود أفعال الجمهور حيال أعمالهم الدرامية، كطريقة لقياس مدى نجاحها وتأثيرها فيهم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات، والبداية كانت من حساب الفنان مرعي الحليان الذي بدأ التمهيد لحلقات مسلسله «اللي نحبهم» المقبلة، حيث نشر عبر «انستغرام» مقطعاً مصوراً من المسلسل، مرفقاً إياه بتعليق قال فيه: «بدأ الأكشن.. المزيد قادم في الحلقات القادمة.. مسلسل»اللي نحبهم«. في حين أعرب الفنان احمد الجسمي من خلال»ستوري انستغرام«عن سعادته بحلوله ضيفاً على إحدى حلقات مسلسل»علاء الدين«، الذي يلعب بطولته الفنان عبد الناصر درويش وأحمد العونان، والعمل من تأليف وإنتاج جمال سالم.

ومنذ بدء الشهر الكريم، والفنانة حياة الفهد تجتهد في الترويج لعملها»مارغريت«، حيث نشرت أخيراً أحد مشاهد العمل، وأرفقته بتعليق قالت فيه: لا تكسر قلب الأنثى.. فإن التي تنزع الجنين من بطنها قادرة أن تنزعك من قلبها»، والأمر ذاته انسحب على الفنان سعد الفرج، الذي نشر مشاهد من مسلسله «مطر صيف»، وعلق عليها بالقول: «أنظر إلى الكويت بدمعة قهر»، حيث لقي التعليق تفاعلاً كبيراً من متابعيه.

ممنوع التجول

في الدراما الرمضانية، جدد الفنان السعودي راشد الماجد حضوره، من خلال تقديمه لتتر مسلسل «ممنوع التجول»، والذي صعد به إلى سدة الترند، لا سيما في السعودية، حيث استند الماجد في التتر على كلمات الشاعر أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتم تقديمه بطريقة «الاسكتش الغنائي الاجتماعي»، للتعبير عن طبيعة الظروف التي واجهت المجتمعات خلال فترة الحظر.

الفنانة هيا عبد السلام، عبرت في إحدى التصريحات التي أطلقتها على حسابها في انستغرام عن حبها لشخصية «وصايف» التي تجسدها الفنانة هدى حسين في مسلسل «الناجية الوحيدة» والذي تتولى هيا دفة إخراجه، حيث قالت: «أنا أحب وصايف كثيراً»، منوهة إلى أن العمل يتطرق إلى الخير والشر في داخل الإنسان، ونوهت إلى أن العلاقة بينها وبين هدى حسين جادة ولا ترى فيها منافسة لها، كونها تتولى إخراج العمل. أما الفنانة فواز الشطي، فقد شكلت التصريحات التي أطلقتها أخيراً في أحد البرامج التلفزيونية، مادة دسمة لرواد التواصل الاجتماعي، حيث كانت فوز قد حسمت حقيقة مطالبة زوجها لها بالاعتزال، مؤكدة أن بقاءها في مجال التمثيل كان شرطها على قبول الزواج، مشيرة إلى أن قلة ظهورها في الدراما يعود إلى اهتمامها بأطفالها، مبينة إنها أصيبت بصدمة عند اتهامها بالتورط في قضية غسيل الأموال التي عرفت باسم «غسيل أموال المشاهير»، لافتة إلى إنها تفاجأت بوجود اسمها ضمن القائمة.

نجاح جماهيري

الفنان السوري قصي خولي، أعرب عن سعادته بالنتائج التي لا يزال مسلسل «عشرين عشرين» يحققها، حيث نشر خولي على حسابه في «تويتر» صورة له من العمل، وأرفقها بتغريدة قال فيها: «سعيد جداً بما يحققه مسلسل 2020 من نجاح جماهيري واسع، قد يكون من المبكر الحكم ولكن لا تستطيع إغفال الردود الإيجابية المحبة عند شريحة واسعة من المتابعين، لكم منا نحن صناع هذا العمل بكل مفاصله كل المحبة والاحترام».

في حين، احتلت الفنانة غادة عبد الرازق، صدارة الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها، عبر حسابها على الفيسبوك، عن صورتها بفستان الزفاف، بهدف تشويق جمهورها لمشاهدة الحلقات المقبلة من مسلسلها «لحم غزال»، كما كشفت غادة عبد الرازق أن المصمم المصري هاني البحيري هو الذي تولى تصميم فستان الزفاف، رافضة في الوقت ذاته الرد على أسئلة الجمهور حول هوية العريس المنتظر.

رقم قياسي

وعلى الطرف الآخر، نجحت الفنانة نانسي عجرم، في تحقيق رقم قياسي، في أول تعاون لها مع الفنان أمير كرارة، بعد تجاوز عدد مشاهدات إعلانهما في الأسبوع الأول من رمضان، حاجز الـ 30 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدور أحداث الإعلان حول بحث نانسي عن حبيب له مواصفات خاصة، ويحاول أمير كرارة تلبية رغباتها فيصارع الوحوش والعصابات وكائنات فضائية، ولكن هذه المعارك لا تلبي طموحها.

الأزمة بين رامز جلال والفنان السوري أركان فؤاد، يبدو إنها في طريقها للتصاعد، بعد إعلان الأخير عن قراره التقدم بشكوى رسمية لنقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية في مصر، ونقابة الإعلاميين المصريين، بعد قيام رامز بالسخرية من أركان فؤاد في برنامجه «رامز عقله طار»، حيث وصف رامز ملابس وطريقة مشية حمو بيكا، بالموضة القديمة المميزة لأركان.

من جانبه، وجه الفنان محمد منير التهنئة إلى جمهوره بمناسبة الشهر الكريم، وذكرى تحرير سيناء، حيث يستعد منير إلى إحياء حفل رمضاني في دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بمرور أكثر من 42 عاماً على مشواره الفني، حيث أعلن منير عن استعداده للحفل، من خلال إعداد قائمة تضم أشهر أعماله الغنائية التي تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء.