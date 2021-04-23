المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وفاة الموسيقار المصري خالد الأمير.

وكتب هاني شاكر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنعى بمزيد من الحزن والأسى والألم خالد الأمير".

وأضاف: "وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية اليوم، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

يذكر أن الموسيقار خالد الأمير قدم العديد من الألحان التي مازالت عالقة في أذهان الكثيرين، مثل أغنية لشادية "اتعودت عليك" للشاعر عبدالوهاب محمد، و"الحب الحقيقي" للشاعر صلاح فايز ، و"لو القلوب".

كما غنى الفنان هاني شاكر من ألحانه "كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك، نسيانك صعب أكيد، باقولك، إديني عمر تاني"، وفقا لموقع مصراوي.

كما غنى من ألحانه الكثير من المطربين والمطربات، ومنهم مها صبري، ومحرم فؤاد، وهدى سلطان، وأصالة، وميادة الحناوي، ونجاح سلام، كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنا.