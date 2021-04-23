مانا المجد: سعيدة بالمتابعة الكبيرة لـ «اختراق2»

المصدر: القاهرة - البيان

أعربت الفنانة السعودية الشابة مانا المجد، عن سعادتها بردود الأفعال ونسب المشاهدة للمسلسل السعودي «اختراق2»، الذي يعرض في الماراثون الرمضاني ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما.

ويقدم العمل نجوماً من السعودية والمصرية والسورية، وتم تصوير جزء كبير منه في مصر. وقالت مانا في حوارها مع «البيان»: «الحمد لله، أبهرتني ردود الأفعال التي جاءتني حول شخصيتي في العمل، ولا أنكر أن ردود الأفعال كنت خائفة منها جداً، لأن العمل صعب وبذلنا فيه مجهوداً كبيراً». وتجسد مانا في أحداث المسلسل شخصية «الدكتورة ليلى» التي تتورط في مشاكل ليس لها دخل فيها، وتتصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق.

الدراما والأكشن

وتدور أحداث مسلسل «اختراق2» حول الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف في إطار يجمع بين الدراما والأكشن، وهو إنتاج سعودي من إخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما السعودية منهم أحمد الحسن، مانا المجد، طلال السدر، محمد العيسى، نواف الزهراني وآخرون ومن مصر يشارك الفنانون أحمد عيد، مي سليم، راندا البحيري، ومن سوريا النجم نضال نجم.

وأشارت مانا أن ردود أفعال الجمهور الخليجي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لشخصية الدكتورة ليلى تفاعلت بعدما انتبهوا لانجذاب هذه الشخصية (الدكتورة ليلي) لمريضها رضوان، الذي فقد الذاكرة ومساعدتها له الذي أشعل فضول المشاهدين عن ماذا سيحدث في الحلقات القادمة؟

تحسن ملحوظ

وبسؤالها عن الأسباب التي حفزتها للمشاركة في العمل، قالت المجد لـ «البيان»: «قصة المسلسل والأحداث التي تدور فيه من أكشن وحبكة درامية مختلفة بخلاف النجوم في هذا المسلسل. وقد أضافت لي هذه التجربة الكثير».

وتطرقت الفنانة السعودية للحديث عن الدراما الخليجية، قائلة: «مستوى الدراما الخليجية في تحسن ملحوظ واختلاف أفكار الكتاب يجعل من الدراما الخليجية أفضل». وحول وضعها بين نجمات الدراما الخليجية وحلم البطولة المطلقة، قالت مانا: أنا لا أضع نفسي في أي مقارنات ما بين النجوم و لكن أنا أؤمن بموهبتي وأني سوف أصل إلى العالمية.

حلم العالمية

وتابعت بالقول: أنا لست مهووسة ببطولة مطلقة إذا لم تكن القصة تناسبني ولكن أتمنى أن أكون بطلة في دور يليق بي وبموهبتي سواء كان في الخليج أو في مصر كوني أتحدث باللهجة المصرية.

وأضافت: أتمنى العمل في مصر وأتمنى أن العالم يراني من خلال الشاشة الفضية والشاشة الذهبية في مصر، وهذا حلم من أحلامي.

وحول رأيها في الماراثون الرمضاني والمسلسلات المعروضة حالياً، قالت الفنانة السعودية: أتابع حالياً مسلسل «اختراق2»، ونظراً لأننا ما زلنا نصور المسلسل ولضيق الوقت لم أستطع متابعة باقي المسلسلات.