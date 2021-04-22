آخر التطورات الصحية للفنانة دنيا سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر مقرّب من الفنانة المصرية دنيا سمير غانم أن أعراض فيروس كورونا لم تختفِ منها، وكذلك والدتها حتى الآن، الأمر الذي جعل طبيبهما المعالج يقرر استمرارهما في البروتوكول العلاجي، وذلك بعد مرور أسبوع على الإصابة.

وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة الممثلين المصريين، أكدت في 16 أبريل الجاري صحة ما تردد بشأن إصابة الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها بفيروس كورونا، بحسب موقع "مصراوي".

وقالت عنبر في تصريحاتها: "عندهم كورونا بس الحمد لله تحت السيطرة، وإن شاء الله يكمل لهم على خير ويشفيهم ويعافيهم".

وأضافت أنهما يخضعان للعزل المنزلي ويحصلان على بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد.