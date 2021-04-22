ماذا قالت الفنانة ريم البارودي عن طلاقها من أحمد سعد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي أسباب طلاقها من الفنان أحمد سعد، مؤكدة أن طليقها الفنان أحمد سعد هو من قام بخيانة العيش والملح: "قسم وسطي وكانت صدمة، هو اللي خان العيش والملح، بس أنا كبّرت وخلاص النفوس صافية".

وخلال استضافتها في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة رفضت البارودي التعليق عن إعلان خطبته خلال الأشهر الماضية، وقالت: "مش موضوعي أنا مالي، ولما شوفت الخبر قولت ربنا يتمم بخير".

وبكت ريم البارودي بعد عرض صورة الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة إنهما كانتا دوما على خلاف وتصالح، لكن في النهاية هي لا تعرف السبب الأساسي للخلاف، إلا أن ريهام سعيد قامت برفع دعوى قضائية ضدها.