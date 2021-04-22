الفنانة حلا شيحة تعلق على تعدد زيجات زوجها معز مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة المصرية، حلا شيحة، في اول تعليق على تعدد زيجات زوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود أن زيجات زوجها كلها حدثت بسبب "القسمة والنصيب"، وقالت إنها تتشرف أن تكون داعية دينية مثل زوجها.

واحتفل الزوجان بعقد قرانهما، في 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

تزوج معز مسعود 4 مرات، الأولى في العام 2003، عندما ارتبط بملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، ثم تزوج في عام 2017 من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، واستمرت الزيجة 6 أشهر فقط، قبل أن يتزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل.

يذكر أن حلا شيحة ابتعدت عن منافسات موسم دراما رمضان الحالي للمرة الأولى منذ عودتها إلى عالم الفن وخلع الحجاب، كما ابتعدت عن منصتها بموقع إنستغرام لفترة طويلة وعادت بعدها بنشر صورة لافتة، جمعتها مع زوجها وأطفالها من زوجها السابق، وأطلقت عليهم لقب العائلة، وعلقت عليها قائلة: الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً.