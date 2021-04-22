حلا شيحة: يشرفني أن أكون داعية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الفنانة المصرية حلا شيحة إنه "يشرفها أن تكون داعية مثل زوجها".

وفي رد للفنانة المصرية على تعليق مسيء من قبل أحد متابعيها على إنستغرام، قالت إن في حال طلق أو تزوج زوجها فإن ذلك قسمة ونصيب.

ونشرت الفنانة المصرية حلا شيحة مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستغرام" وعلقت على الفيديو قائلة: "الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شئ و هو الآخر ليس بعده شئ".

وأضافت: "الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تعد ولا تحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يا رب و قدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك".

لتعلق متابعة على منشور حلا شيحة: "ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي".

لترد حلا: "يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب".