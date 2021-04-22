ماذا قالت سميحة أيوب عن دورها في المسلسل المتهم بعدم الالتزام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

وصفت سيدة المسرح العربي الفنانة المصرية سميحة أيوب دورها في مسلسل "الطاووس"، المتهم بعدم الالتزام بالأكواد الإعلامية، بأنه يرمز إلى التعايش.

وقالت سميحة، أمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إم بي سي تريندينغ"، إن المسلسل يؤدي رسالة وهذا ما يجذبها دائماً، موضحةً أن دورها في شخصية "ماتيلدا" يرمز إلى شيء مهم جداً في حياتنا هو التعايش، مشيرةً إلى أننا كنا دائماً لا نصنف هذا جنسه كذا وهذا دينه كذا.

وأضافت أن تجسيدها للدور يعبر عن مصر التي تحتضن كل الناس وتستوعب الجميع، لافتةً أن هذا هو سبب انجذابها إلى العمل الذي يُعرض خلال شهر رمضان.

يُذكر أن سميحة أيوب تؤدي دور البطولة في المسلسل إلى جانب النجوم: جمال سليمان، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وفرح الزاهد، والعمل من سيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد أصدر قراراً بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن إنتاج المسلسل ومسؤولي قنوات عرض العمل، لاتهامه بعدم «الالتزام بالأكواد الإعلامية»، ليذكي القرار بذلك نار الجدل المثار حول المسلسل.