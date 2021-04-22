بسبب ريهام سعيد.. ريم البارودي تبكي على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

أجهشت الفنانة المصرية ريم البارودي على الهواء عندما واجهتها الإعلامية بسمة وهبة بصورة صديقتها السابقة ريهام سعيد.

وعلَّقت البارودي على الصورة بجملة مقتضبة خلال لقائها في برنامج "العرافة" الذي تبثه قناة "المحور"، قائلةً: "لا تعليق".

وجاء بكاء ريم أثناء فقرة "القاضية ممكن"، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم، بسبب حزنها على علاقتها مع ريهام التي تقاضيها في المحاكم.

يُذكر أن العلاقة ساءت بصورة كبيرة بين ريهام سعيد وريم البارودي اللتين كانتا صديقتين مقربتين، ما أثار دهشة الكثيرين، لا سيما بعد وصول العلاقة بينهما إلى التشابك اللفظي.