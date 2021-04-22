«الجمرق» و«حريم الفريج» يحصدان شعبية واسعة على إذاعة الأولى

المصدر: دبي - البيان

منذ إطلاق الدورة الرمضانية الجديدة، تلقت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عدداً كبيراً من الرسائل النصية والاستفسارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المستمعين، لما حققه برنامج «الجمرق» وبرنامج «حريم الفريج» من انتشار واسع النطاق وشعبية في الأوساط المحلية خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. وكانت إذاعة الأولى قد أطلقت برنامج «الجمرق» بالتعاون مع جمارك دبي، منذ الأول من رمضان، ويقدمه خليل صقر، يومياً من الساعة 14-15. ويلقي البرنامج الضوء على جوانب عدة للممارسات غير القانونية التي تتصدى لها جمارك دبي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وكيفية ضبط الممنوعات والمحظورات والسلع المغشوشة والتصدي لعمليات تهريب المخدرات وسبل حماية الملكية الفكرية بنهج متجدد وفي أطر إبداعية.

لقاءات يومية

كما يضم البرنامج لقاءات يومية مع مسؤولين في جمارك دبي ومن الجهات الداعمة، لكشف حجم الإنجازات الداخلية، والدور البارز الذي تلعبه الجمارك في نشر الوعي المجتمعي حول مواضيع ذات صلة بمستقبل الأجيال الجديدة مثل الملكية الفكرية وسبل نشر الوعي حولها من خلال الورش وحملات التوعية في المدارس والمبادرات الهادفة بما فيها «جائزة الملكية الفكرية» التي أطلقتها جمارك دبي منذ سنوات. قضايا ومعالجات وحقائق، يكشفها البرنامج يومياً، استمراراً لمسيرة التوعية المجتمعية والتعلم من الأخطاء وبناء الفرد وتوجيهه نحو أفق أكثر وعياً وأماناً.

رواج كبير

وجاء البرنامج الثاني الذي حصد رواجاً واسعاً من قبل المستمعين، «حريم الفريج»، وهو من تقديم شيرينه سالم، ويتميز باللقاءات والحوارات العفوية بين مجموعة من النساء في المنطقة الواحدة (الفريج)، وهن يروين تجاربهن اليومية في التسوق والطهي وإدارة حياتهن المنزلية ورعاية أسرهن في الشهر الفضيل. كما يكشف حكايات ووقائع من الماضي من منظور مختلف لمقارنة بين الأجيال والتغيير الذي شهده المجتمع المحلي.

واتسعت دائرة المسابقات الرمضانية التي أضيفت إلى معظم برامج إذاعة الأولى وشبكات التواصل الاجتماعي هذا العام، لتسعد بها متابعيها ومستمعيها في شهر الرحمة.

وتستمر النشرات الإخبارية في «علوم لبلاد» على مدار الساعة وحتى منتصف الليل مع علياء بوجسيم ويوسف العوضي وخديجة حسن.

برامج الأولى

«فسر القرآن» برنامج يُبث يومياً طيلة شهر رمضان من الساعة 7:00-7:30 ويقدمه المطوع عبدالله الكمالي. ويطل برنامج «صباح الأولى» من الساعة 8-10 صباحاً مع سالم محمد ليرافق المتجهين إلى أعمالهم الصباحية في رمضان بفقرات إخبارية ولقاءات وطرح مفعم بالإيجابية. ويأتي برنامج «حريم الفريج»، تقديم شيرينه سالم، من الأحد إلى الخميس، في الساعة 10 – 11 صباحاً. ويستعرض «راديو البيت» من الأحد إلى الخميس من الساعة 11-13 مع سماح العبار، القضايا المجتمعية وطرح من المعالجات البناءة، بما فيها الصحة والأسرة وفقرات خاصة لشهر رمضان.

برامج منوعة

ويُبث برنامج «اللي يبي الصلاة ما تفوته»، في شهر رمضان مع خالد إسماعيل من الساعة 13 – 14. ويستمر «الجمرق» بالتعاون مع جمارك دبي، وتقديم صقر خليل من الساعة 14-15، والإعادة الساعة 17. و«في ظلة الغافة»، برنامج تقدمه أمل الملا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 15-17. ويأتي برنامج «زايد الخير» برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية، يومياً الساعة 17 - 18، من تقديم المطوع عبدالله موسى. وبرنامج «البراحه» تقدمه شيرينه سالم من الأحد إلى الخميس، من الساعة 22-00.

وتضم البرامج الأسبوعية: «بالعزايم غلبوا الهزايم» لمجموعة من مقدمي الإذاعة، كل جمعة وسبت من الساعة 16-17، و«الضغاية» يأتي كل جمعة من الساعة 22-00 مع النوخذة حميد بن ذيبان يحاوره فهد علي، وبرنامج «رمضان لول» مع سيف بن سليمان العصري يحاوره حمد الشامسي يأتي كل سبت من الساعة 22 - 00.

وتبث إذاعة الأولى الفواصل الرمضانية يومياً وتضم: «قاييس عمرك» و«حلمك وافسره» و«انعته عالدرب» و«الحصن» و«حكاية تغريدة» و«الفاصل التمثيلي» و«فاصل مع حصة العسيلي».