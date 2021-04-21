كيف وصفت لقاء سويدان طليقها حسين فهمي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

وصفت الفنانة لقاء سويدان طليقها الفنان حسين فهمي بأنه كان أشبه بأبيها وليس زوجها، موضحةً أنها قبلت الزواج به برغم أنه يكبرها بـ34 عاماً.

وقالت لقاء، خلال حوارها في برنامج "ورا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة "الشمس": "الناس قالت إن الزواج منه رغم فارق السن سببه الطمع"، مؤكدةً أن "الحقيقة أن اهتمامه بي قبل الزواج جعلني أشعر بجانب أبوي".

وأضافت: "حسين فهمي كان أب هايل"، موضحةً: "حاول لفت نظري لمدة سنتين، وأنا رفضت في البداية وتخوفت من الدخول في علاقة بها قلق ومشاكل".

يُذكر أن حسين فهمي أعلن زواجه رسمياً بلقاء سويدان عام 2007 بعد الانتهاء من مسرحية "زكي في الوزارة"، وأقيم حفل زفافهما على متن الباخرة التي يمتلكها، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، لكن زواجهما لم يدُمْ سوى 5 أعوام، إذ انفصلا عام 2012.