مدحت العدل يكشف سبب رفضه العمل مع محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف السيناريست مدحت العدل عن سبب رفضه العمل مع الفنان محمد رمضان، موضحاً أنه نشب خلاف بينهما أثناء تصوير مسلسل "نسر الصعيد".

وقال مدحت، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه اعتذر عن عدم كتابة "نسر الصعيد" بسبب تدخل رمضان في أعمال الكتابة، مؤكداً أنه لا يقبل العمل بهذه الطريقة.

وأضاف أن مشكلة السينما في مصر والعالم في كتابة الأعمال الدرامية والسينمائية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مخرجين ومنتجين وممثلين على أعلى مستوى، لكنَّ الكُتَّاب الجيدين الذين يحملون ثقافة متعددة قليلون.

وأوضح أن تصوير مسلسل بعد كتابة حلقة أو حلقتين كارثة فنية، لافتاً إلى أنه يرفض أن يبدأ تصوير العمل إلا بوجود الحلقات كاملة.

وذكر أن المخرج محمد السبكي أنتج أفلاماً جيدة في فترة توقف السينما، واصفاً أعماله بأنها أنقذت السينما المصرية.