الفنانة إلهام شاهين تصدم جمهورها بتصريحها عن الأمومة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن عدم رغبتها في أن تصبح أما، مشيرة في الوقت ذاته إلى إجهاض حملها سابقا، وذلك خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وردت شاهين على سؤال حول ما إذا كانت نادمة على فقدانها لدور الأم، بالنفي.

وقالت شاهين: "مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات. الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن اخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير".

وتابعت شاهين: "أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق".

وأردفت بالقول: "لم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل".

وأضافت الفنانة المصرية، أنها "لا تمانع بتقديم الأدوار الجريئة رغم تقدمها في العمر"، مبينة أنها "لا تعتبر السن عائقا أمام تقديم تلك الأدوار، رغم أنها تناسب الفئة العمرية الأصغر والأكثر شبابا".

وذكرت إلهام شاهين أنها "قدمت أدوارا جريئة في عدة أعمال، ولهذا لا تمانع بتقديمها حاليا طالما اقتنعت بالدور"، مؤكدة أن "سوق المتعة" من أهم وأعظم أدوارها من وجهة نظرها.