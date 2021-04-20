فنان كوميدي: "مسرح مصر" أفسد تقاليد المسرح

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان الكوميدي شريف دسوقي أن تجربة "مسرح مصر" التي يتبنَّاها الفنان أشرف عبد الباقي أفسدت تقاليد المسرح.

وقال دسوقي، خلال لقائه في برنامج "ورا الشمس" على قناة "الشمس"، إن "مسرح مصر" قضى على المسرح بالصورة التي اعتاد عليها الفنانون.

وأضاف أنه لا يريد أن يغضب نصف الوسط الفني، في إشارة إلى أن إجابته لن ترضي الفنان أشرف عبد الباقي.

يُذكر أن شريف دسوقي مر بأزمة شغلت الوسط الفني فترة طويلة بعد أدائه بطولة فيلم "وقفة رجالة"، ما أدى إلى تهديده بالانتحار، ونشوب خلاف بينه وبين الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.