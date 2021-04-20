محمد هنيدي يكشف عن أمنيته التي فشل في تحقيقها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن أمنيته التي فشل في تحقيقها، موضحاً أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الشرطة في فترة من حياته.

وقال هنيدي، خلال حلقة من برنامج "حكاوي هنيدي" المذاع على صفحته الشخصية في "إنستغرام"، إنه أعتقد أنه لكي يصبح ضابطاً لا بد أن يقلل حديثه مع الناس ويبدأ تمرينات بدنية تؤهله لكلية الشرطة.

وأضاف أن مدرب "الجيم" بدأ بتدريبه على حمل أوزان ثقيلة، وهو ما كان يرفضه والده ويطلب منه تمرينات تجعله أطول، ولكن المدرب استمر في طريقته ووعده أن هذه التمرينات سوف توثر في طوله، وهو ما لم يحدث.

يُذكر أن محمد هنيدي تعاون أخيراً مع لعبة ببجي موبايل، وسيشمل التعاون حزمة صوتية فريدة تم إنشاؤها حصريا للعبة تتيح إعطاء أوامر داخل اللعبة في الفريق باستخدام صوت وسلوكيات هنيدي التي يشتهر بها.