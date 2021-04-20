شاهد.. الفناة الجزائرية فلة عبابسة تبكي بحرقة وفاة شقيقتها نعيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

بكت الفنانة فلة عبابسة بحرقة وفاة شقيقتها نعيمة عبر بث مباشر في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث ظهرت متأثرة كثيرا بهذا المصاب الجلل، ولم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء حزنا على وفاتها.

وقالت فلة: "الله جاب الله أخذ... روحنا لا تغلى على الله... نعيمة راحت لكن باقية معنا".

وتابعت: "نعيمة توأم روحي... راحت دون أن تودعني".

وأشارت إلى أن أختها كانت تصارع مرض السرطان طيلة 30 عاما وزادت حالتها سوءا بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن نعيمة عبابسة توفيت الأحد الماضي، عن عمر يناهز 58 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان وإصابتها أيضا بفيروس "كورونا" المستجد.