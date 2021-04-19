بعد إصابتها بكورونا.. نيكول سابا تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ أيام، مؤكدةً تعافيها من المرض.

وقالت نيكول، اليوم، عبر تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحس كأنك خُلقت عن جديد، وعندك طاقة رهيبة بدك تفجرها وتنطلق منها أهم شي".

وأضافت: "لأنك بتحس إنك ما كنت عايش، وكل شيء كان واقف حواليك والوقت ما عم يخلص، الحمد لله على نعمة الشفاء والصحة، ويلي جاي أكيد أحلى، لأنك أقوى".

يُذكر أن نيكول سابا أعلنت عن إصابتها بالفيروس في وقت سابق، موضحةً أن العدوى حدثت أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية في مصر.