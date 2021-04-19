«موسى».. متعة الفرجة العابرة للأزمان

المصدر: القاهرة - هدير حماد

مشاهدة عابرة للأزمان.. تنقلك من حاضر الوقت إلى ماضيه، محققة لك قدراً من متعة «الفرجة».. مسلسل «موسى» الذي يصارع بشراسة محققاً انفراداً طويلاً بالقمة منذ بداية شهر رمضان، يأخذك إلى هذه الحالة دون إرادة منك، في حقبة زمنية حبلى بالأحداث المشوقة وهي حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، ومكان هو البيئة الخصبة لكل فنون الإبداع هو «صعيد مصر».

معركة «تويتر»

النجاح وحالة التشويق الأخاذة بالمناظر والملابس والديكورات والإضاءة وكل أدوات الإثارة والمتعة المبهرة المختلفة، جعلت المسلسل يغازل رواد «تويتر»، منذ الحلقة الأولى لعرضه.

وتبارزت التدوينات والمنافسة في وصف المسلسل والتعليق على بعض المشاهد وتوقع الأحداث التالية بين انتقام «موسى» من غريمه «حميد» إلى إشعال النار فيه، مروراً بالهروب إلى الجبل وبداية مرحلة المطاردة من أعدائه، ثم مرحلة مطاردة موسى لأهل الشر والدفاع عن حقوق وأحلام الغلابة والبسطاء من أهل بلده والبلاد المجاورة حتى يذيع صيته وكأن «أدهم الشرقاوي» أو «روبين هود» يبعث من جديد.

صياد التماسيح

أحداث المسلسل تدور في حقبة الأربعينات أثناء فترة الاحتلال البريطاني لمصر، ورحلة كفاح «موسى» الذي يعمل في مجال صيد التماسيح، منذ أن توفي والده في صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه الذين يكبرهم، ويسعى للانتقام من جيش المحتلين لتسببهم في مقتل شقيقه.

وكشفت الأحداث عن علاقة حب تجمع موسى ونجاة ابنة العمدة «تارا عماد»، والتي وقعت ضحية للعادات والتقاليد وتزوجت بمن يضاهي مستواها الاجتماعي، ويبدو أنه سيكون هناك صراع كبير على قلب نجاة بين موسى وابن أحد تجار الآثار، الذي تجمعه عداوة بـ«موسى» ويسعى لتسليمه للإنجليز في إطار درامي مشوق.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة «سينرجي»، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدية.

رقم واحد

رغم النجاح الذي حققه المسلسل، إلا أن بطله محمد رمضان لا يزال يهوى إثارة المشاكل، فقد كتب على حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام»، إنه رقم واحد «ولا عزاء للأغبياء»، وهو ما أغضب عدداً من نجوم الوسط الفني، وجعل معظم النقاد يهاجمونه قائلين: «هذه التصرفات من الممكن أن تؤثر سلباً في نجوميته وعلاقته بزملائه، مؤكدين أن رمضان لا يجيد التعامل مع النجاح».