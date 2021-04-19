"الطاووس" .. يدخل أروقة التحقيق والتهمة عدم الالتزام

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن "الطاووس" قد بدأ بفرد ريشه في رمضان، متباهياً أمام جمهوره بقائمة نجومه، وعلى رأسهم الفنان السوري جمال سليمان، وبحكايته المستلهمة من الواقع، والتي يمكن وصفها بالجريئة والحبلى بالأحداث، التي مهدت الطريق أمام العمل الذي أخرجه رؤوف عبد العزيز، للدخول في دائرة الجدل والاصطدام مع معايير المجتمع، فارضاً بذلك نفسه على ساحة النقاش العربية والمصرية، ليقع العمل بين نار استكمال العرض على القنوات، ونار الإيقاف التي تطالب بها بعض شرائح الجمهور، والتي أطلقت العنان لمطالباتها لمجرد رؤية الكليب الدعائي للعمل النور.

حكاية المسلسل تدور حول كمال الأسطول، المحامي المخضرم، والمهتم بقضايا التعويضات، تضطره الظروف لأن يحقق في إحدى قضايا الاغتصاب التي تتعرض لها إحدى الفتيات من الطبقة الفقيرة على يد مجموعة من أبناء أصحاب المال والنفوذ، والتي تقع في الحلقة الأولى من العمل الذي تشارك في بطولته أيضاً الفنانة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر وغيرهم.

لم ينتظر صناع العمل الذي كتبه السيناريست كريم الدليل، وأشرف عليه محمد ناير، طويلاً لإيقاع الجمهور في "شباكهم"، فمنذ الحلقة الأولى استطاعوا تقديم عمل يتنفس بالواقعية، ويمتاز بقربه من الناس، إلى جانب كونه جريئاً سواء من ناحية التصوير والإخراج، أو من ناحية معالجته لقضية التحرش الجنسي والتي فتحت العيون واسعة على العمل، وجعلت منه "حديثاً" لكافة رواد التواصل الاجتماعي، متربعاً بذلك على سدة قوائم الأكثر بحثاً على غوغل، لا سيما بعد سيادة فكرة إن العمل بني على أساس قصة الاغتصاب الجماعي التي تحولت إلى قضية رأي عام في مصر، وعرفت إعلامياً باسم قضية "فتاة الفيرمونت"، رغم نفي مخرج العمل وكذلك الفنان جمال سليمان وجود أي علاقة بين العمل وقضية "فتاة الفيرمونت" التي وقعت في ابريل 2014.

ما إن فتح المسلسل أبوابه على الشاشات، حتى تجددت حملات الإيقاف، ليأتي قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن انتاجه ومسؤولي قنوات عرض العمل، المتهم بعدم "الالتزام بالأكواد الإعلامية" والاصطدام مع معايير المجتمع، ليذكي القرار بذلك نار الجدل المثار حول المسلسل، الذي استطاع أن يلمع في الساحة، منذ لحظة إطلالته الأولى، لا سيما وإنه يطمح إلى رفع الوعي لدى الشباب في القضايا التي تتعلق بالتنمر والاغتصاب.

"الطاووس" امتاز بقدرته الصعود على كاهل نجوم ثقال الوزن، فبقدر تألق جمال سليمان في دوره محامياً، استطاعت الفنانة سهر الصايغ، أن تحلق عالياً في فضاء العمل وأن تلمع، في الحلقة الأولى من العمل، لتثبت شخصيتها وموهبتها في هذا العمل، الذي استطاعت فيه التفوق على نفسها.