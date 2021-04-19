«سيد الخواتم» أعلى المسلسلات كلفة على الإطلاق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلنت مصادر رسمية، أخيراً، أن منتج الأفلام الأمريكي «آمازون استديوز» سوف ينفق نحو 465 مليون دولار على موسم واحد فقط من المسلسل التلفزيوني الخيالي المقبل «سيد الخواتم»، في رقم يتجاوز التقديرات السابقة التي حطمت الأرقام القياسية أصلاً.

وفي مقابلة مع وزير التنمية الاقتصادية والسياحة في نيوزيلندا، ستيوارت ناش، قال لصحيفة «مورنينغ ريبورت»: «ما يمكنني قوله لكم هو أن «آمازون» سوف تنفق 650 مليون دولار نيوزيلندي (465 مليون دولار أمريكي) على موسم واحد فقط.. وهذا رائع فعلاً، وسوف يجعل هذا المسلسل التلفزيوني الأعلى كلفة على الإطلاق».

يذكر أن التقديرات السابقة عن الدراما التي بدأت الإنتاج العام الماضي والتي من المقرر بثها على «آمازون برايم»، قد أشارت إلى كلفة 500 مليون دولار موزعة على عدة مواسم، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأخيراً، أفادت نيوزيلندا أنها وافقت على إعطاء «آمازون» خصومات إضافية على نفقاتها لتصوير المسلسل في البلاد، بأمل أن تحصد منافع اقتصادية وسياحية لعدة سنوات، حيث ستكون «آمازون» مؤهلة للحصول على خصم قدره 116 مليون دولار أمريكي.

ويقدر وجود 5 مواسم من المسلسل التلفزيوني، وأن تكون كلفة المواسم اللاحقة على الأرجح أقل بكثير، إذ لن تكون هناك حاجة لتكاليف بدء التشغيل.

وكان قد دخل إنتاج الموسم الأول في أوكلاند العام الماضي مع توظيف أكثر من 12300 شخص، وقالت الحكومة النيوزيلندية إن نحو 700 عامل يعملون بشكل غير مباشر من خلال تقديم خدمات للإنتاج.

سيكون المسلسل التلفزيوني من عالم الخيال نفسه الذي أنشأه المؤلف جيه آر تولكين بين عامي 1954 و1955. وعلى غرار كتبه، ستحتل وحوش مرعبة تشبه البشر وأقزام من القرى الأسطورية وأشباهها من المخلوقات الغرائبية المشاهد التلفزيونية.