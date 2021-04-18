بسبب "يوتيوب".. بلاغ من وفاء عامر للنيابة العامة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدَّمت الفنانة المصرية وفاء عامر ببلاغ للنيابة العامة في مصر بسبب إحدى قنوات "يوتيوب".

وأوضح موقع "بوابة أخبار اليوم" أن القناة عرضت مقطع فيديو يتحدث فيه البعض عن استئجار وفاء عامر بلطجية للتعدي على الفنانة ريهام حجاج في منزلها، وهو ما تنفيه وفاء بسبب وجودها حالياً في لبنان لتصوير أحد الأعمال الفنية.

ووجَّهت وفاء الاتهام إلى صاحب القناة الإلكترونية التي روَّجت الشائعة، مطالبةً بالبحث عن حقيقة القناة التي كانت سبباً في إشعال الفتن بين شقيقة وفاء، أيتن عامر، والفنانة ريهام حجاج، على خلفية اشتراكهما في مسلسل "وكل ما نفترق".