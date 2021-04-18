هكذا احتفلت ياسمين صبري وأبوهشيمة بعيد زواجهما الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة وزوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري، السبت، بعيد زواجهما الأول.

ونشرت ياسمين صبري على حسابها في "إنستغرام" صورة برفقة زوجها في حديقة منزلهما، وعلقت عليها قائلة: "ذكرى زفاف أولى سعيدة يا حبيبي".

كما نشر أبوهشيمة، أيضا، على حسابه بـ "إنستغرام" صورة تجمعهما في حديقة المنزل كذلك، معلقا بنفس التعليق.

وتزوجت ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة في حفل زفاف بسيط بحضور أفراد الأسرتين فقط في 17 أبريل 2020.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تغيب عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي وعرض في رمضان 2020.