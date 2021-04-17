إعلامية مصرية توجّه رسالة مؤثرة بعد إصابتها بمرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن إصابتها بمرض السرطان، طالبةً من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وقالت أسماء، اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني".

وأضافت: "الحقيقة إني بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس، وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا القصة، وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص".

وأوضحت: "أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم، صحيح المشوار لسه طويل، والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير أننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه".

وتابعت: "مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء، لأني مؤمنة أنه بيغير القدر، أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية، ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق فضلاً الدعاء".

يُذكر أن أسماء مصطفى تقدّم برنامج "بيتنا في رمضان" الذي تبث إذاعة "نغم إف إم" النسخة المسجلة منه خلال الشهر المبارك، ويتناول الحديث عن الأصوات التي ارتبطت بشهر رمضان، مثل صوت الشيخ محمد رفعت، والنقشبندي، وغيرهما.