المبلغ لم يكتمل ... والدة حلا الترك تكشف موعد دخولها السجن

المصدر: وكالات

كشفت منى سابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن موعد تنفيذ حكم بالسجن في حقها، مشيرة إلى أن المبلغ المالي الذي من المفترض أن تدفعه لابنتها لم يكتمل.

ووجهت منى سابر رسالة اعتذار لمتابعيها على السوشيال ميديا، بسبب قلة ظهورها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم.. بس والله ما بدي أحكي عن النفسية.. بس بحس إني مالي خلق".

وردت على سؤال إحدى متابعاتها بشأن اكتمال المبلغ الذي من المفترض أن تدفعه لابنتها، بالقول: "الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ".

وكانت منى السابر قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحكم الصادر بحقها في قضيتها مع ابنتها كان نهائيا ولابد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب.

يذكر أن محكمة بحرينية قد أصدرت حكما بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني (531 ألف دولار أمريكي) من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وقالت السابر إنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا وأن الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها".

وأضافت أنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، وأنها "ما زالت تشهد ضدها".