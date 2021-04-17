أول رد من الفنان محمد رشاد على اتهامات طليقته

المصدر: البيان الإلكتروني

علَّق الفنان المصري محمد رشاد على الاتهامات التي وجَّهتها إليه طليقته الإعلامية مي حلمي.

وقال رشاد، أمس، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "متخافش غير من اللي ياكل وينكر خيرك، دي حقيقة فعلاً، أنا صفحة وقفلتها وفضلت ساكت شهور".

وأضاف: "بس جعان الشهرة طول ما اللي قدامه ساكت بيزيد فيها أكتر، وبعد تصوير الحلقة والكلام اللي سمعته من تسجيلاتها كان لازم أرد لأن الكلام مبالغ فيه، ودا اللي طلبته مني القناة حق الرد".

كانت مي حلمي قد كشفت عن السبب الذي دعاها إلى محاولة الانتحار، موضحةً أنها اكتشفت خيانة محمد رشاد لها.

وقالت مي، خلال لقائها مساء أمس في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية "القاهرة والناس": "كنت ضعيفة والخيانة وجعتني"، مؤكدةً أنها ندمت كثيراً على ما أقدمت عليه.