طليقة الفنان محمد رشاد: لهذا السبب حاولت الانتحار

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت طليقة الفنان المصري محمد رشاد عن السبب الذي دعاها إلى محاولة الانتحار، موضحةً أنها اكتشفت خيانته لها.

وقالت الإعلامية مي حلمي، خلال لقائها مساء أمس في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية "القاهرة والناس": "كنت ضعيفة والخيانة وجعتني"، مؤكدةً أنها ندمت كثيراً على ما أقدمت عليه.

وأضافت أن زوجها كان يضربها أثناء زواجهما، لدرجة أنها ذهبت إلى العمل مصابة بكدمات في عينها تم إخفاؤها بمكياج كثير.

وأوضحت: "لما أتسألت قولت ساعتها اتخبطت في الباب، لأن كان تحت عيني أزرق".

وذكرت أنها دفعت مصاريف زفافها الثاني على الفنان محمد رشاد، مشيرةً إلى أنها اكتشفت خيانة زوجها عندما رأت رسالة على هاتفه.