لماذا انتقدت سماح أنور مسلسل "ملوك الجدعنة"؟

المصدر: إعداد: السيد رمضان

انتقدت الفنانة المصرية سماح أنور مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يُعرض ضمن السباق المحتدم بين المسلسلات في الموسم الرمضاني الحالي، موضحةً أن سبب رفضها له يرجع إلى طبيعة اللغة المستخدمة في الحوار داخل العمل.

وقالت سماح، أمس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ابن الحلال ما بيشيلش مطوة على فكرة ولا بيحشش، ولا بيستضعف، ولا قليل الأدب، ولا بيشتم البنات والستات علشان هو راجل بقى ولازم نخاف منه وكده ولا حاجة".

وأضافت: "وعن ملوك الصياعة بس السنة دي بييسموها جدعنة، وفكنا بقى من حوار دي نماذج من المجتمع والجو البلدي القديم ده، عايزني أحبه واتعاطف معاه ليه، حاتستفيد إيه فهمني".

يُذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" هو بطولة النجوم: عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.