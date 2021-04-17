وفاة مخرج أغنية "رمضان جانا" متأثراً بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي المخرج المصري الكبير يسري غرابة، مخرج كليب أغنية "رمضان جانا" الشهيرة، متأثراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين في مصر، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى الراحل، واصفاً إياه بنه واحد بأنه واحد من الجيل الثاني بعد جيل الرواد في التلفزيون المصري.

وقال نقيب الإعلاميين، بحسب ما ذكر موقع "المصري اليوم"، إنه كان يتابع حالة الإعلامي والمخرج الكبير بصفة مستمرة، مشيراً إلى أنه كان يعالَج من فيروس كورونا حتى شفي منه، لكنَّ حالة الرئتين لم تكن مستقرة، ما جعله يمكث في المستشفى فترة طويلة حتى فاضت روحة الطاهرة إلى ربها.

كان المخرج القدير قد عمل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة الخارجية المصرية بعد تخرجه في الجامعة عام 1974، ثم بدأ مشواره في الإدارة العامة للمتابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وأصبح مساعد مخرج بعدما تلقى دورة تدريبية في معهد الإذاعة والتلفزيون، وأخرج البرنامج الشهير "كاميرا 9" على مدى عامين، ثم توالت عليه البرامج والأعمال.

وارتبط اسمه بأغنية "رمضان جانا"، أيقونة رمضان العربية التي رددها الأجيال منذ 50 عاماً حتى يومنا هذا، والتي غناها الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب، ولحَّنها الموسيقار محمود الشريف، وهي من كلمات حسين طنطاوي.

وبعد وفاة عبد المطلب، أخرج يسري غرابة الفيديو كليب الشهير للأغنية الذي أنتجه التلفزيون المصري، وتم تصويره في شوارع حي الحسين في القاهرة أثناء الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وعُرض للمرة الأولى عام 1981.