الفنانة أمل رزق تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية أمل رزق آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ووجهت أمل رزق رسالة شكر وطمأنة لجمهورها عبر «إنستغرام» قائلة: "حبايبي لو قادرة أبوس رأس كل الى كان قلقان عليا من قلبه هنا وبره مصر والله مسيحين ومسلمين الحمد لله كلنا فى صيام وربنا أنقذني ده ابتلاء واختبار، علشان ربنا يعرفني معادن الناس الأصيلة، أسفة لكل حد مقدرتش أرد واطمنه، كان غصب عني، اللهم لك الحمد حتى ترضى".

يذكر أن أمل رزق قد أعلنت أول أبريل عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للفحوصات اللازمة، حيث ظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة وتكسير في الجسم، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.