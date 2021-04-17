تغريدات النجوم.. تهان وتواشيح وانتقادات لاذعة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع بداية الشهر الكريم، شهدت حسابات النجوم انتعاشاً ملحوظاً، حيث بادروا إلى تهنئة الجمهور بمناسبة الشهر الكريم، فيما أطلق آخرون العنان لحملات الترويج لأعمالهم، في وقت انشغلوا فيه بحصد ردود الأفعال حيال ما قدموه من حلقات حتى الآن. وفي رصدنا لتغريدات النجوم، لم تنج بعض الأعمال من الانتقاد، ففي الوقت الذي عادت فيه شيرين عبد الوهاب إلى «انستغرام»، واجه مسلسل «ممنوع التجول» انتقاداً لاذعاً، بينما شن مصطفى قمر هجوماً ضد صناع برنامجه، ليطرح عابد فهد جملة أسئلة حول دوره في «350 غرام»، بينما احتفى أحمد الجسمي والحليان بنجاح «اللي نحبهم».

الفنانة أحلام حرصت على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول الشهر الكريم، وكتبت عبر «انستغرام»: «الشهر عليكم مبارك.. عساكم من صيامه وقيامه يا رحيم»، ونشرت أيضاً تواشيح دينية بصوتها، حملت عنوان «رحمن رحيم»، فيما يشارك الفنان حسين الجسمي في رمضان بثلاثة أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها، وهي «رمضان في مصر حاجة ثانية» و«سر السعادة» و«هل هلالك.. أبو ظبي دارك»، وفق ما كشف عنه عبر «انستغرام»، حيث بدت هذه الأعمال معايدته إلى جمهوره بمناسبة حلول الشهر الكريم. أما الفنان فايز السعيد، فنشر على «انستغرام» عمله الجديد «يا رب» بمناسبة الشهر الكريم، وذكر السعيد بأن العمل من كلمات ذياب بن غانم المزروعي، وألحانه، وإخراج بسام الترك.

مرتبة ثالثة

من جهته احتفى الفنان أحمد الجسمي، بنجاح «اللي نحبهم»، والذي احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى مشاهدة على قناة الإمارات، بينما اجتهد الفنان مرعي الحليان بالترويج لذات العمل الذي يحمل بصماته بالتأليف، وكتب عبر انستغرام«:»معكم في أول يوم من الشهير الفضيل...أتمنى أن نكون خفاف عليكم...اللي نحبهم مسلسل من واقع حياتنا اليومية...مع أحلام الشباب طموحاتهم وأمانيهم في مواقف ومفارقات كوميدية جادة«.

ومع بدء عروض مسلسل»مارغريت«، لفتت الفنانة حياة الفهد أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى وجود تشابه كبير بينها وبين الملكة اليزابيث الثانية، كونها تجسد في هذا العمل شخصية بريطانية من أصول عربية، في المقابل، نشرت حياة الفهد على»انستغرام«، جانباً من كواليس تسجيل الموسيقى التصويرية للعمل، وعلقت عليها بالقول:»شكراً للموسيقار والمايسترو سمير كويفاتي وجميع الأخوة والأخوات الموسيقيين الذين عملوا على تقديم مقدمة مسلسل مارغريت«. بينما لم تنل الحلقات الأولى من مسلسل»ممنوع التجول«للفنان ناصر القصبي، إعجاب جمهوره، مطلقة العنان لحملة غضب على»التواصل الاجتماعي«بعد مناقشتها قضية»وفاة الأب«بسبب فيروس كورونا، بطريقة لم ترض متابعي المسلسل، الذين أشاروا إلى أن تاريخ ناصر القصبي أكبر بكثير من هذا العمل.

ردود أفعال

أما الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، فانشغلت بحصد ردود الأفعال حيال مسلسلها»أمينة حاف«الذي تراهن عليه في رمضان الجاري، وعلقت بالقول:»ماذا تتوقعون أن يحدث لأمينة غداً«، وفي سياق دراما رمضان، لم يكن ظهور صورة الفنان الراحل نور الشريف في مسلسلي»نسل الأغراب«و»القاهرة كابول«خطأ درامياً، بقدر ما هو»حيلة مقصودة«من صناع العملين، وكانت ابنته مي قد عبرت عن سعادتها بظهور والداها في العملين، وقالت إن هدفنا أن يكون له تواجد دائم في رمضان، ووجدنا فرصة جميلة أن يكون متواجداً من جديد مع ناس محترمة مثل أمير كرارة ومحمد سامي».

مسلسل جديد

أما الفنان عابد فهد، فاجتهد أخيراً في الترويج لمسلسلة «350 غرام» ونشر عبر حسابه على تويتر، مشهداً من العمل، مرفقاً إياه بتعليق، قال فيه: «في كل مسلسل جديد، أسأل نفسي يا ترى الاختيار صحيح؟ هل الدور جديد؟. وما الذي أريد أن أقوله من خلال؟.. ليش وكيف ومن أين وإلى أين ولمن.. وكل هذا وبعد ذلك نقول يا رب.. هكذا كل سنة»، مضيفاً: «كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم».

آيتن وريهام

الحرب بين آيتن عامر وريهام حجاج، يبدو إنها قد وضعت أوزارها، بعد إعلان آيتن عامر، عبر الفيسبوك، تراجعها عن تنفيذ تهديدها بفضح ما جرى بينها وبين ريهام في كواليس مسلسل «وكل ما نفترق» الذي يعرض حالياً، مؤكدة أن التلاسن بينهما توقف، مؤكدة رفضها «استخدام البعض للأزمة لتصفية الحسابات»، مبينة إنها لا تود «فتح هذا الموضوع مرة أخرى». أما الفنان مصطفى قمر، فشن هجوماً لاذعاً على صناع برنامج المقالب «خمس نجوم» الذي يعرض حالياً، ويشارك قمر في تقديمه، قائلاً: «تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس، ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف»، هجوم قمر جاء اعتراضاً على تواجده على شارة البرنامج والإعلان الخاص به، مؤكداً بأنهما «لا يليقان بتاريخه ومكانته الفنية».