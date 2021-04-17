المصدر: باريس - أ ف ب

عُيِّن قائد الأوركسترا العالمي الشهير الفنزويلي غوستافو دوداميل مديراً موسيقياً لأوبرا باريس، على ما أعلنت الدار أمس. وسيتولى المايسترو البالغ 40 عاماً منصبه في أغسطس لمدة ست سنوات خلفاً للسويسري فيليب جوردان، على أن يبقى مديراً لأوركسترا لوس أنجليس الفيلهارمونية التي يديرها منذ عام 2009.

ووصف مدير أوبرا باريس ألكسندر نيف الفنان الفنزويلي بأنه «رمز» و«قائد موسيقي ذو خبرة كبيرة»، معتبراً خلال مؤتمر صحافي عبر «زوم» من قصر غارنييه في باريس أنه «أكثر قادة الفرق الموسيقية موهبة ومكانةً في العالم». أما دوداميل فأعرب عن تأثره الكبير وامتنانه لهذا التعيين في «هذه الدار الرائعة»، مؤكداً أنه لم يتردد «للحظة في الموافقة» على العرض.

وقال «بعد عام صعب، أشعر بمسؤولية عميقة تجاه هذا النوع الفني»، في إشارة إلى تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة الأوركسترالية. ويأمل المايسترو في أن تصبح الأوبرا «منصة للمستقبل» حتى «يشعر الجميع بأن هذه الدار تمثلهم». وأكد أن «الوصول إلى الموسيقى سيكون جزءاً لا يتجزأ» من مشروعه.

وأضاف أنه عازم على التعاون بشكل وثيق مع فرقة الباليه في أوبرا باريس، معلناً عن تصميم عرض راقص على وقع مقطوعة موسيقية من تلحين توماس أديس.