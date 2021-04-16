فنانة مصرية تتصدر الترند رغم وفاتها

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدّرت الفنانة المصرية الراحلة أحلام الجريتلي قائمة أكثر الكلمات بحثاً على محرك البحث "غوغل"، على الرغم من وفاتها في 28 فبراير الماضي، وذلك بعد ظهورها في مشهد واحد أمس بالحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول".

وجسدت الفنانة أحلام الجريتلي شخصية "خيرات"، والدة الفنان طارق لطفي، تلك السيدة التي تجلس أمام التلفزيون لتتابع أحداث مقتل المخرج خالد أحمد رزق وتداعيات مقتله عبر التلفزيون.

وقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الظهور، مما جعلها تتصدر قائمة "ترند غوغل".

وفي لفتة إنسانية، قام صناع المسلسل بإهداء الحلقة الثانية إلى الفنانة الراحلة تقديرا لمسيرتها الفنية الزاخرة بالإنجازات.