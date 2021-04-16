تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري مراد مكرم عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي.

ونشر مراد مكرم عبر صفحته على فيسبوك خبر تماثل خالد النبوي للشفاء وخروجه من المستشفى بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي أصابته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى المنزل.

وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، طالبت جمهوره يوم 9 أبريل الجاري، بالدعاء له دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله".

وبعد ساعات من منشورها الآخر، تمّ نقل الفنان خالد النبوي إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل داخل العناية حتى أصبحت حالته مستقرة بشكل كبير، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وطمأن النبوي جمهوره على صحته من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: "مساء النور على كل الأحباب الغاليين.. الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

كما حرص على تهنئة جمهوره بمناسبة شهر رمضان، «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر، والأمة العربية والإسلامية كلها".