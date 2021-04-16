أول تصريح للفنانة فيفي عبده بعد إجرائها جراحة خطيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الفنانة المصرية، فيفي عبده، رسالة إلى جمهورها، لأول مرة بعد خضوعها لجراحة خطيرة قبل أول يوم من أيام شهر رمضان.

ونشرت فيفي عبده، عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها مرتدية فستان سهرة أسود اللون، أمس الخميس، من داخل مستشفى العلاج.

وطمأنت الفنانة المصرية جمهورها على حالتها الصحية قائلة: ‏"صباح الخير من المستشفى، عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه".

وكانت فيفي عبده قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر خطأ طبي.

وكشفت في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراءها جراحة سوف تستغرق ساعتين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقالت فيفي عبده في مقطع مصور: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني حقنة في ظهري، تسببت في دخولي العمليات لمدة ساعتين".

وأضافت: "كانوا يطلقون عني شائعات، ولكن هذه المرة سأجري عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل، ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، أشكركم جدا ويجعله شهرا مباركا على الأمة العربية كلها".

ونشرت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" صورة والدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلقت قائلة: "الحمد لله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتم شفاكِ شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بالسلامة".